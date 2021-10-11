Влюбленные с цветами: Брежнева предстала на прогулке с мужем в сером уютном свитере и вязаных брюках

Россияне торопятся насладиться последними теплыми денечками осени, выбираясь в парки и в лес. Отечественные звезды тоже не прочь отдохнуть от суеты рядом с близкими на лоне природы.

Ранее в лесу возле дома отметились Леонид Агутин с Анжеликой Варум, облачившись в простые куртки и вязаные шапочки. Поспешили в парк Горького Сергей Безруков с женой Анной Матисон и младшим сынишкой Васенькой, который спал в колясочке. Артист сообщил, что старшие наследники Маша и Петя гостят у бабушки, а они с супругой решили провести вместе время.

Вера Брежнева и Константин Меладзе тоже не смогли отказаться от радости взглянуть на красоту осенней природы и вышли на променад. В личном блоге певица выложила фотографию с возлюбленным, который держал в руках букет цветов. Пара выглядела умиротворенной и влюбленной. Брежнева выбрала для прогулки уютный серый свитер и вязаные брюки, поддержав тренд на трикотаж.

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