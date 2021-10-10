Как узнать? Варум в простой вязаной шапочке и куртке вышла на прогулку с Агутиным по лесу

Пара давно живет в доме за городом и предпочитает тихий спокойный отдых в свободное от выступлений время.

Анжелика Варум и Леонид Агутин поделились «честным» фото со своими подписчиками. Пара запечатлелась в лесочке в обыденной одежде, без сценического грима.

Звезды облачились в повседневные куртки с капюшонами и простые вязаные шапочки. Видимо, осенний денек выдался солнечным, поскольку знаменитости надели на променад темные очки.

«Великолепная пара! Огонь», «Какие красивые и гармоничные. Не меняетесь. Долгих вам счастливых лет совместной жизни!», «Какие вы классные!» — с восторгом отреагировали фолловеры на фото Варум и Агутина из леса в Instagram.

Некоторые подписчики написали в комментариях, что не сразу узнали их в такой одежде.

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