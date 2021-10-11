Муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой разбился в страшном ДТП

Супруг Анны Плетневой Кирилл Сыров находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Муж солистки популярной группы «Винтаж» Анны Плетневой накануне поздно вечером попал в ДТП на своем мотоцикле.

Бизнесмен Кирилл Сыров в результате аварии получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации одной из московских клиник.

Певица Анна Плетнева давала концерт, когда ей позвонили и сообщили о трагедии, случившейся с мужем. Сразу после выступления вокалистка поехала в клинику, чтобы получить от врачей информацию о состоянии Кирилла Сырова.

«Все под контролем. Да, он в реанимации», — подтвердила Анна Плетнева в беседе с изданием Super.ru.

Стоит добавить, что Кирилл Сыров – бизнесмен и совладелец одной из самых крупных в России фармакологических компаний. Анна Плетнева и Кирилл Сыров поженились в 2005-м году, у пары двое детей.

Напомним, в минувшую субботу произошло еще одно крупное ДТП с участием звезды российского шоу-бизнеса. Автомобиль «Мерседес», в котором ехала в аэропорт Адлера Ксения Собчак, лоб в лоб столкнулся с «Фольксвагеном», две его пассажирки в результате погибли.

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