«У нас все давно и серьезно»: Анна Плетнева снялась в новом клипе с ведущим шоу «Маска»

Любовные сцены нового клипа «Новая жизнь» не на штуку взбудоражили некоторых поклонников Анны Плетневой. Ее партнером по съемочной площадке стал ведущий шоу «Маски» Вячеслав Макаров. Подписчики артистки тут же пришли к выводу, что у них роман. Ведь так играть просто невозможно.

«Слава признался мне, что всегда был фанатом группы «Винтаж» и еще студентом, находясь в Астрахани, смотрел клип «Плохая девочка». Правда, он даже не мог себе представить, что когда-нибудь сам будет сниматься в клипе с этой самой плохой девочкой. На это я ему ответила, мол, думал ли он, что будет заниматься этим с попугаем? (Смеется.) Так что у нас уже все давно и все серьезно. (Смеется.) И правду не скрыть, она на всех экранах страны!» — цитирует Плетневу WomanHit.ru.

За неделю новый клип группы «Винтаж» набрал почти 500 тысяч просмотров в YouTube.

Напомним, Анна Плетнева была участницей шоу «Маска», которое с успехом прошло весной на канале НТВ. Певица скрывалась за маской Попугая. А победителем шоу стал Анатолий Цой в маске Льва.

Отметим, что Анна состоит в браке. С 2005 года Плетнева является законной супругой бизнесмена Кирилла Сырова.