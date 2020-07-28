Погребняк призналась, что беременной употребляла алкоголь
Видео
Пока закрыты границы: как звездам удается летать в другие страны в карантин
Видео

«У нас все давно и серьезно»: Анна Плетнева снялась в новом клипе с ведущим шоу «Маска»

Певица рассказала о взаимоотношениях с Вячеславом Макаровым на съемочной площадке.

«У нас все давно и серьезно»: Анна Плетнева снялась в новом клипе с ведущим шоу «Маска»
Анна Плетнева. Фото: instagram.com/dusya_star

Любовные сцены нового клипа «Новая жизнь» не на штуку взбудоражили некоторых поклонников Анны Плетневой. Ее партнером по съемочной площадке стал ведущий шоу «Маски» Вячеслав Макаров. Подписчики артистки тут же пришли к выводу, что у них роман. Ведь так играть просто невозможно.

«Слава признался мне, что всегда был фанатом группы «Винтаж» и еще студентом, находясь в Астрахани, смотрел клип «Плохая девочка». Правда, он даже не мог себе представить, что когда-нибудь сам будет сниматься в клипе с этой самой плохой девочкой. На это я ему ответила, мол, думал ли он, что будет заниматься этим с попугаем? (Смеется.) Так что у нас уже все давно и все серьезно. (Смеется.) И правду не скрыть, она на всех экранах страны!» — цитирует Плетневу WomanHit.ru.

Кадр из клипа "Новая жизнь""
Анна Плетнева и Вячеслав Макаров. Фото: кадр из клипа «Новая жизнь»

За неделю новый клип группы «Винтаж» набрал почти 500 тысяч просмотров в YouTube.

Напомним, Анна Плетнева была участницей шоу «Маска», которое с успехом прошло весной на канале НТВ. Певица скрывалась за маской Попугая. А победителем шоу стал Анатолий Цой в маске Льва.

Кадр из шоу "Маска". Телеканал НТВ
Анна Плетнева и Вячеслав Макаров. Фото: кадр из шоу «Маска»/ НТВ

Отметим, что Анна состоит в браке. С 2005 года Плетнева является законной супругой бизнесмена Кирилла Сырова.

Тэги

Анна Плетнёва и группа «Винтаж»Анна Плетнева последние новостиВячеслав МакаровНТВШоу "Маска"шоу «Маска»