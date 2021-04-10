«Переборщили с бэк-вокалом»: Плетнева удивилась певческим способностям Бузовой на «Маске»

Как отметила исполнительница, она не смогла «раскусить» коллегу по сцене.

Певица Анна Плетнева заявила, что на шоу «Маска», которое с успехом идет на канале НТВ, ей, как правило, не удается догадаться, кто находится в том или ином костюме. Особенно непохожа на себя оказалась певица и телеведущая Ольга Бузова, которая на проекте выступала в костюме Розовой Пантеры.

«Бузова, например, оказалась совершенно непохожа на себя. Но мне кажется, организаторы переборщили с бэк-вокалом. Под маской Розовой Пантеры был как будто очень поющий человек». Анна Плетнева

Как отметила исполнительница, одного человека на «Маске» ей все-таки удалось угадать. Это продюсер Иосиф Пригожин, который выступал в костюме Ананаса. Она узнала его по походке. При этом ей никто не верил. Все помнили, что муж певицы Валерии только недавно переболел коронавирусом. Он просто не мог, как считали многие, быть на сцене, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анна Плетнева сама принимала участие в шоу «Маска» в первом сезоне. Она выступала в костюме Попугая и дошла до финальной стадии.

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