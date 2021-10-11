«Кончилась путевка – кончилась любовь»: Якунина рассказала о романе с будущим мужем Ароновой

Актриса Анна Якунина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с актером Владиславом Гандрабурой. Позже у этого актера родился сын от актрисы Марии Ароновой.

«Первая любовь всегда болезненная. Были, конечно, и страдания, и катастрофа. Я рыдала после расставания с ним. Кончилась путевка — кончилась любовь. У него появилась новая девушка. Потом у него случился роман с Машей Ароновой. У них сын родился. Мы вспоминаем сейчас с Машей Влада. Он был творческой и интересной личностью. В него влюблялись девчонки». Анна Якунина

Как отметила Якунина, Гандрабура не ушел от нее к Ароновой. У них роман случился в другое время. «Мы позже созванивались с ним. Он был такой счастливый, что Маша родила ему сына», — заявила Анна Якунина.

Напомним, что Анна Якунина – заслуженная артистка России. От первого мужа актера Сергея Стегайлова у нее дочь Анастасия. От второго мужа инженера Алексея – дочь Мария.

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