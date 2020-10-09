Анна Якунина: «Театр и артисты пострадали из-за пандемии больше всех»

Актриса призналась, что не собирается праздновать свой день рождения и лучше бы провела его в работе над спектаклем.

9 октября — день рождения у звезды сериала «Склифосовский», заслуженной артистки России Анны Якуниной. Актрисе исполнилось 52 года, но праздника по этому поводу именинница устраивать не собирается.

«К сожалению, происходящее не вызывает во мне такого желания. Спектакля в этот день нет, — поделилась именинница с журналистом Teleprogramma.pro. — Но если репетиции все же состоятся, то я хотела бы провести этот день на работе. Я так соскучилась по ней, все-таки театр и артисты пострадали из-за пандемии больше всех. У нас нет гастролей, что очень грустно».

Якунина отметила, что нынешняя ситуация в стране очень тревожная. Актриса радовалась бы жизни и своему дню рождения, если бы у нее в эти дни были репетиции и спектакли. Но без работы в театре и позитивного настроения нет.

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В том же интервью актриса отметила, что она очень рада играть на одной сцене с Александром Збруевым и, конечно же, с теплом вспоминает репетиции с Александром Абдуловым. По словам артистки, великие актеры уходят, и замены им нет. Поэтому она очень ценит любую возможность поработать с «могиканами».