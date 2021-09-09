«Склифосовский — 9», новые «Тайны следствия» и другие сериалы, которые выйдут в новом сезоне на «России»

Teleprogramma.pro продолжает серию материалов о новинках, которые выйдут на экраны осенью 2021 года. Представляем самые интересные сериалы, которые ожидаются на телеканале «Россия».

Новые сезоны сериальных хитов

«Склифосовский — 9»

Гениальный хирург Олег Брагин бросает любимый «Склиф» и устраивается участковым в обычную поликлинику. Его супруга и теперь уже бывшая коллега Марина Нарочинская устала терпеть выходки мужа и предлагает на время разойтись. Чтобы как-то отвлечься от семейных неурядиц, Марина переходит на работу в центр имени Бурденко по приглашению бывшего коллеги, который этому очень рад и не скрывает, что хочет возобновить с Мариной отношения.

А с Брагиным активно флиртует главврач поликлиники Сперанская… Бывшим коллегам Брагина тоже не позавидуешь: неожиданные кадровые перестановки, судебные дрязги и романтические приключения – в здании главного института скорой помощи кипит жизнь!

В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Мария Порошина, Елена Яковлева, Нина Усатова, Андрей Ильин, Анна Якунина, Евгения Дмитриева, и другие.

«Тайны следствия — 21»

Подполковнику юстиции Марии Швецовой и ее коллегам предстоит расследовать череду резонансных дел: дерзкое убийство бизнесмена, гибель пары известных фигуристов и похищение дочери влиятельного предпринимателя. Кроме того, в Следственный комитет возвращается коллега Швецовой – Людмила Колонкова. Но времени для бесед по душам у подруг нет. Хотя есть, о чем поговорить: в жизни Марии появится человек из ее прошлого…

В ролях: Анна Ковальчук, Ольга Павловец, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Андрей Шарков, Злата Ковальчук.

«Холодные берега. Возвращение»

Алина Новинская больше не ловит преступников. Получив диплом психолога, она устраивается на работу в НИИ, где изучает психологию убийц. Но прошлое не отпускает: Алина сталкивается с маньяком, который жестоко расправляется с ее близкими. Подбираясь к преступнику шаг за шагом, героиня по кусочкам узнает страшную правду о его личности…

В ролях: Екатерина Вилкова, Кирилл Сафонов, Петр Рыков, Александр Яцко, Дарья Повереннова, Артем Мельничук.

«Баренцево море»

Этот проект — продолжение сериала «Черное море». На календаре 1944 год. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который СССР получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Елена Солей и Сергей Сабуров попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.

В ролях: Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Игорь Петренко, Мария Машкова, Сергей Маховиков, Денис Константинов, Константин Милованов, Кристина Бродская.

«Седьмая симфония»

9 августа 1942 года в переполненном зале Ленинградской филармонии была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Концерт и трансляция по радио стали сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей.

Когда было принято решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в родном городе, дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карлу Элиасбергу предстояло собрать исполнителей и начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести.

В ролях: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина.

«Елизавета»

Ей было всего 16 лет, когда Петр решил оставить на нее созданную им огромную империю, но в первый раз полюбившая Елизавета оказалась не готова пожертвовать чувством ради власти. Завещание отца она воспринимает как проклятие. Она сразу же обретает врагов в лице самых влиятельных придворных Остермана и Меншикова.

И даже родная мать видит в ней теперь только соперницу в борьбе за трон. Так, юная Елизавета оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг. И прежде, чем стать великой императрицей и защитить Россию от хаоса и смуты, ей предстоит через многое пройти.

В ролях: Юлия Хлынина, Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Алексей Агранович, Виктор Раков, Кирилл Чернышенко, Кирилл Кузнецов, и другие.

«Шуша»

Эксперт-криминалист Александра Ладынина способна раскрыть любое преступление в одиночку. Кроме своих служебных обязанностей, она ведет частное расследование и помощники ей не нужны. На первом месте у Ладыниной только работа – на личной жизни она давно поставила крест. Но все меняется с появлением нового сотрудника, который знает не только детское прозвище Александры – Шуша, но и многое, о чем другие не догадываются…

В ролях: Анастасия Панина, Иван Оганесян, Елена Коренева.

«Медиум»

У Анны Островской счастливый брак – три дочери и любимый муж. Из нее могла бы получиться образцовая домохозяйка, если бы не одно «но». Внезапно Анна обнаруживает в себе странный, пугающий дар: она может слышать и видеть умерших. Это дает Анне возможность раскрывать преступные тайны, предотвращать зло и спасать жизни. И отступать она не имеет права…

В ролях: Мария Порошина, Павел Трубинер, Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Иван Рудаков, Евгения Симонова, и другие.

«Менталистка»

Участница популярного телешоу Лера обладает удивительными способностями. Она менталистка, слышит и видит то, чего не замечают другие. Во время съемок шоу Лера находит тело убитой девушки и оказывается втянутой в расследование полиции. Ее посещают странные видения, связанные с преступлением. И этот секрет Лера должна разгадать в первую очередь…

В ролях: Александра Власова, Евгений Морозов, Илья Лыков, Ольга Павловец, Ольга Волкова, Алексей Коряков.

«Ключ от всех дверей»

Психолог Анна Королева проводит бизнес-тренинги и сеансы групповой психотерапии. Она помогает клиентам разбираться с конфликтами в семье, обидами и стрессами в жизни. Пациенты приходят к ней на грани срыва, а уходят счастливыми людьми.

И все благодаря уникальной методике, которая помогает Анне не только предвидеть развитие событий, но и предотвращать жизненные драмы. Но, как это часто бывает, спасая других, Анна не замечает, что опасность угрожает ее собственной семье…

В ролях: Светлана Колпакова, Андрей Фролов, Алексей Фатеев, Сергей Юшкевич, Александр Кудренко, Валерий Дегтярь, Елена Симонова.

«Сын»

Учительница музыки Александра Полякова замкнулась в себе после того, как во время прогулки бесследно пропал ее четырехлетний сын Даня. Даже спустя три года она не теряет надежды найти ребенка, хотя поиски давно остановлены.

Однажды Александра узнает своего сына в сюжете новостей, но бывший муж Антон, полицейские и коллеги уверяют, что это ошибка и шансов найти мальчика нет. Единственный, кому может довериться Александра – это отец ее ученицы, майор Орлов. Он начинает собственное расследование, которое приводит к шокирующим результатам…

В ролях: Дарья Урсуляк, Антон Филипенко, Ольга Смирнова, Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Алексей Барабаш, Ася Домская, Антон Денисенко, Ксения Теплова, Евгения Каверау и Илья Синцов.

«Стенограмма судьбы»

Скромная провинциалка Анна Савельева приезжает в Москву и становится «кремлевской стенографисткой». Она получает не только работу мечты, но и доступ к мемуарам своего отца генерала Печерского, который не догадывается об их родстве.

Анна прикоснется к опасным тайнам, ее ждет мучительная любовь, охота за фамильными сокровищами и погоня за изменчивым счастьем. Семейная сага охватывает три десятилетия с 1978 по 2008 год.

В ролях: Карина Андоленко, Елена Дудина, Алексей Кирсанов, Александр Макогон, Артем Ткаченко и др.

Готовятся к эфиру

«Надвое»

Современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В Северной столице Костя и Саня знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни…

В ролях: Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Базыкина.

«Художник»

Март, 1944 год. В советском тылу орудует банда грабителей и убийц. На месте преступления бандиты оставляют портреты своих жертв, за что банду прозвали «Мертвой головой», а ее главаря – Художником.

Расследованием занимаются опытные оперативники – майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем дальше они погружаются в дело, тем больше убеждаются, что убийства и ограбления – это прикрытие, а настоящие цели Художника им еще предстоит раскрыть…

В ролях: Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Александр Устюгов, Сергей Газаров, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Виктор Добронравов и другие.

«Чайки»

Женскую волейбольную команду из Калининграда «Чайка» вынужден возглавить Максим Тополь – тренер резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен вывести спортсменок в чемпионы. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. У каждой из них – своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми.

В ролях: Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Илья Любимов, Юлия Мельникова и др.

«Ловец снов»

Следователь Алиса Захарова в своей работе следует логике, которая помогает ей раскрывать преступления. Но очередной свидетель совершенно не вписывается в ее привычную картину мира. Успешный ресторатор Никита Тарасов очень четко описывает все детали произошедшего убийства. Но на месте преступления его не было, у него железное алиби, а убийство он увидел… во сне!

В ролях: Мария Андреева, Петр Рыков, Алексей Комашко, Екатерина Шумакова, Ольга Кабо, Игорь Юдин и др.

«Русская жена»

Конец 2015 года, разгар гражданской войны в Сирии. Русская девушка Алина живет в Дамаске и вместе с мужем, сирийцем Камилем, воспитывает сына Рустума и дочь Таню. Эхо войны докатилось и до столицы: в Дамаске постоянно происходят теракты, людей похищают ради выкупа.

Однажды Камиль и Рустум бесследно исчезают. Разыскивая их, Алина обращается за помощью к российскому репортеру Евгению. Ради того, чтобы спасти мужа и сына из смертельной ловушки, Алине придется отправиться в лагерь сирийских боевиков.

В ролях: Карина Андоленко, Юрий Чурсин, Кирилл Гребенщиков, Иван Босильчич, Константин Белошапка и другие.

«Дама с собачкой»

Учительница математики на пенсии Агата Денисовна Марфина после смерти мужа переезжает в элитный поселок к семье дочери. Она тоскует по прежней жизни, когда каждый вечер они с мужем играли в шахматы и обсуждали его повседневные дела.

Но однажды она становится единственным свидетелем загадочного убийства и начинает собственное расследование. В нем Агате Денисовне помогают двое: бывший ученик, местный следователь Эдуард Свиридов и новый сосед, судья на пенсии Игорь Холодов. Верная собака Скарлет всегда рядом с хозяйкой. Удачно раскрытое дело не только сближает новых знакомых, но и открывает главной героине путь к еще более захватывающим приключениям.

В ролях: Елена Яковлева, Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник, Александр Дзюба.

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