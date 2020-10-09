Звезда «Склифосовского» Анна Якунина рассказала о съемках нового сезона

9 октября свой день рождения отмечает заслуженная артистка России Анна Якунина. Она является лауреатом российской театральной премии «Чайка», на счету актрисы много ярких ролей в театре Ленком, однако широкий зритель знает Анну по роли Нины Дубровской в сериале «Склифосовский». Про таких женщин как ее героиня, обычно и говорят: «И в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит».

Скоро благодаря кинокомпании «Русское» зрители канала «Россия» снова получат возможность следить за перипетиями судьбы ее героини, поскольку на экраны выйдет восьмой сезон уже полюбившегося сериала.

В интервью Teleprogramma.pro Анна раскрыла некоторые подробности нового сезона, рассказала о секретах сильных женщин и о том, какой самый необычный подарок ей преподносил муж.

— Анна, два года назад вы отмечали день рождения спектаклем «Монологи женщины». А сейчас как планируете отпраздновать новую дату?

— К сожалению, я не знаю, будем ли мы работать в театре, состоится ли у меня репетиция. Нынешняя ситуация очень тревожная. Справлять же день рождения я точно не буду. К сожалению, происходящее не вызывает во мне такого желания. Спектакля в этот день нет.

Но если репетиции все же состоятся, то я хотела бы провести этот день на работе. Я так соскучилась по ней, все-таки театр и артисты пострадали из-за пандемии больше всех. У нас нет гастролей, что очень грустно. Но хочется надеяться, что однажды пандемия закончится.

— А как пережили прошлую самоизоляцию?

— Читала, проводила много времени с семьей на даче. Хоть какая-то польза от этой пандемии.

У меня большая хорошая библиотека, много книг. Я читаю мемуары, поэзию. Поскольку на творческих вечерах я исполняю стихи, я то и дело что-то ищу.

— А какой самый необычный подарок вы получали?

— Это тот участок земли, который приобрел для меня мой муж. И на нем я и смогла провести пандемию. А вообще я всегда мечтала о загородном доме. И это был самый важный подарок для меня, потому что у меня появилась возможность быть барыней.

— Однажды у вас брал интервью ваш близкий друг Максим Аверин. И он заговорил о подарках судьбы, например, о ваших совместных спектаклях с Александром Абдуловым…

— И не только с Абдуловым. Я до сих пор играю на сцене с Александром Викторовичем Збруевым, поэтому любая возможность поиграть с могиканами радует меня.

Сейчас многие великие актеры ушли и уходят, и замены им нет. Поэтому я счастливый человек в том смысле, что мне довелось порепетировать с Александром Гавриловичем (Абдулов – прим. ред), и очень с ним подружиться.

А Александр Викторович – мой любимый партнер, мы до сих пор выходим с ним на сцену в спектакле «Ва-банк». Он меня всегда спрашивает: «Ты будешь хулиганить?». И я отвечаю: «Конечно, да». Это значит, что спектакль пройдет хорошо.

— А что значит хулиганить?

— Стараемся импровизировать. Чтобы на спектакле царила легкая атмосфера. А с ним можно легко существовать в рамках заданного текста. Потому что большие артисты относятся к тебе как к равноценному партнеру.

— Раз я уже упоминала о Максиме Аверине. Хочу спросить: какие его качества вы больше всего цените?

— Самая большая ценность таких людей состоит в том, что они с тобой по жизни так долго и становятся все дороже и дороже. В этой жизни важно встретить настоящих друзей.

Люди приходят и уходят, а те, кто остаются с тобой надолго, и в горестях, и в радостях, и представляют самую большую ценность. Поэтому я его ценю как друга, соответственно и принимаю в нем все – и достоинства, и недостатки. Потому что это мой самый большой друг.

— Не приоткроете завесу тайны, какие изменения произойдут с вашей героиней в восьмом сезоне сериала «Склифосовский»?

— Мне кажется, что новый сезон будет интересным и насыщенным. Там огромное количество глобальных катастроф.

— Как, на ваш взгляд, научиться переживать такие катастрофы только не в кино, а в жизни?

— Наши бабушки и дедушки пережили войну, сколько людей ушло. Каждому человеку, наверное, все-таки дается по силе. Жизнь не может быть безоблачной. Трудности должны закалять человека. Но желательно не беды. Не дай Бог всем бед, а уж тем более войн.

— А какие самые большие испытания выпали на вашу долю?

— Болезни твоих близких очень сильно ранят людей. Это, конечно, меняет человека в любом возрасте. Ну и, на мой взгляд, провалы, актерские неудачи хорошо закаляют в профессиональном плане. Если их нет, то артист не станет артистом.

— «Склифосовский» уже приблизился к восьмому сезону. Не устали за это время?

— Если я буду уставать от собственной профессии, то мне пора ее закончить. Ты должен уставать от работы в хорошем смысле. А если тебе все надоело, то стоит задуматься, тем ли делом ты занимаешься?

— В одном из своих интервью вы сказали, что ваша героиня – сильная и искренняя – близка многим женщинам…

— Такова природа русских женщин. Они очень выносливые, прямолинейные, настоящие, любящие и гордые. Наверное, мы другие. Поэтому моя героиня представляет тот тип, который присущ нашим женщинам через одну.

У нас умеют все: и работать, и детей рожать, и выносить мужа, и трагедии в семье. А потом встают на ноги и идут дальше. Женщины сейчас намного сильнее мужчин. Правильно ли это или нет, но, безусловно, это женский век.

— Случались ли во время съемок восьмого сезона какие-то курьезные или просто интересные ситуации?

— На этот раз было не до смеха. Мы попали в тяжелую ситуацию – в пандемию. Весной, с ее началом, съемки были приостановлены, но лето возобновились снова. И снимаясь в сериале про врачей, мы сами оказались в масках и со средствами дезинфекции.

Да и консультантами на съемочной площадке тоже были медики. И все разговоры крутились только вокруг того, как бы нам не заразиться. Да и работающие в горячих точках тоже и сами переболели. Поэтому в этом сезоне мы коснулись неприятных моментов.

— Что бы вы пожелали себе на день рождения?

— Терпения. Не тратить свои нервы по пустякам. Хочу быть здоровой и чтобы были здоровыми мои близкие. Вернуться к работе, и чтобы это все ушло, как страшный сон.

Я не хочу, чтобы вирус оставался в нашей жизни. Хотя сейчас говорят, что жизнь должна быть другой. Но мне хотелось бы, чтобы она вернулась в прежнее русло.

Ну, а Teleprogramma.pro поздравляет Анну Якунину с днем рождения и желает ей здоровья и творческих успехов!