«Про этого режиссера много говорят»: Лера Кудрявцева – о конфликте с Сариком Андреасяном

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила свой недавний конфликт с режиссером Сариком Андреасяном.

«Я вообще неконфликтный человек. От слова совсем. Я ввела одно мероприятие и у меня был заготовлен сценарный текст. Реприза, сказанная мной, не понравилась режиссеру. И он решил меня публично и по-всякому унизить. Сказал, что я просто тварь». Лера Кудрявцева

Как отметила Лера Кудрявцева, первое время она молчала.

«Про этого режиссера много говорят. У него было несколько постов про меня. В итоге мой муж захотел с ним разобраться. Хотя я никогда ему не жаловалась. Этот режиссер мужу не ответил и на этом конфликт был исчерпан», — заявила Лера Кудрявцева.

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Напомним, что поводом для конфликта послужила неудачная шутка Леры Кудрявцевой во время конкурса «Новая волна» в Сочи. Жена хоккеиста Игоря Макарова, находясь на сцене вместе с Андреем Малаховым, произнесла следующую фразу:

«Их, как фильмов у Сарика Андреасяна, очень много, но, как говорится, хорошего мало».

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