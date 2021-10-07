«Наташа, прости!»: Андрей Малахов поделился кадрами смачного поцелуя с Тиной Канделаки

Как отметил телеведущий, ему есть чем удивить зумеров.

Телеведущий Андрей Малахов в Instagram разместил откровенные кадры, на которых он целуется с телеведущей Тиной Канделаки. Как отметил Малахов, ему есть чем удивить зумеров.

По словам телеведущего, кадры были сделаны в 2008 году на премии GQ. Поцелуй с Канделаки случился через год после поцелуя телеведущей с Ксенией Собчак. Малахов тогда, как он выразился, лишь поддержал эстафету.

«Пресса тогда пестрила заголовками: «Малахова засосало в Тину. Канделаки», «Малахов и Канделаки устроили публичную оргию», а мы с Тиной Канделаки просто вручали номинацию «Писатель года». Наташа, прости!» Андрей Малахов

Напомним, что Андрей Малахов в 2008 году был холост. Свадьбу с издателем Натальей Шкулевой он сыграл в 2011 году.

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