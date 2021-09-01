Гордон о конфликте Кудрявцевой и Андреасяна: «Сарик, встретимся в суде!»

В шоу-бизнесе продолжают обсуждать конфликт Леры Кудрявцевой и режиссера Сарика Андреасяна. Сарика оскорбила шутка, прозвучавшая в эфире конкурса «Новая волна». В интервью Teleprogramma.pro режиссер даже признался, что намерен подавать в суд на организаторов музыкального фестиваля и обязательно найдет автора обидного высказывания.

На чьей стороне выступают наши звезды? Считают ли они правой Леру Кудрявцеву, которая призналась, что просто придерживалась написанного в сценарии? Или же был прав Сарик Андреасян, посчитавший эту шутку оскорбительной? Это и попытался выяснить наш сайт. И первый, кому мы позвонили, был продюсер Иосиф Пригожин, чья жена Валерия как раз выступала на музыкальном фестивале «Новая волна».

«Я про конфликт ничего не знаю, эту шутку не слышал», — сказал продюсер.

Коллега Леры Кудрявцевой по цеху, телеведущий Оскар Кучера отметил, что уже высказал свою позицию, и она остается неизменной. Так, Оскар рассказал представителям СМИ, что Лера могла выдать такую шутку в суматохе, не подумав. На его взгляд, авторы написали глупость, и оскорблять режиссера не следовало бы. Мы не имеем права судить о его творчестве.

По мнению, Оскара, то, что Сарик Андреасян намерен подавать в суд, правильно, но отвечать за свои слова должны сценаристы, но никак не Лера Кудрявцева.

Станислав Садальский: «Ведущие читают то, что «партия» прикажет»

За Леру вступился и актер Станислав Садальский. Он уверен в том, что ее вины в этом инциденте, нет.

«Дело не в том, что я разделяю эту ситуацию по половому признаку. Даже странно это обсуждать, но мне ближе Лера. Она такой человек, что и мухи не обидит. Ведущие же часто читают то, что «партия» прикажет. А режиссера Сарика Андреасяна я не знаю», — сказал актер.

Данко: «Я не очень понимаю такой реакции на здоровую шутку»

Teleprogramma.pro задала вопрос певцу Данко, почему автор комедий так серьезно отнесся к эфирной шутке? Ведь он просто мог не обратить на нее внимания.

«Часто комедиографы — это как раз грустные люди, которые не понимают юмора. Так всегда было, есть и будет. На экране или сцене они смешные, а в жизни – редкостные зануды, далекие от шуток. Это первое, — прокомментировал ситуацию Данко. А второе – это то, что сейчас, во время коронавируса, люди стали озлобленные, они гавкают и бросаются, как собаки, на все подряд. Но нужно собраться с силами и оставаться человеком. И даже в сложных ситуациях следует решать проблемы с улыбкой, потому что все самые ужасные вещи на планете делаются с серьезным лицом. Поэтому я не очень понимаю такую реакцию на здоровую шутку».

Екатерина Гордон: «У Сарика какое-то болезненное чувство собственного достоинства»

На стороне Леры Кудрявцевой выступает и правозащитник Екатерина Гордон. Она даже выразила готовность защищать Леру в суде, если вдруг того потребует ситуация.

«Я считаю, что у Сарика неадекватная реакция. И талантливые, глубокие личности оскорбления в адрес женщины никогда себе не позволяют. Есть много не очень одаренных людей с болезненным самолюбием и комплексами, — сказала Екатерина. — И из них, как червяк, вылезает подобная реакция. Просто стыдоба! На месте Сарика я бы сказала: «Ребята, извините, была не в себе, с похмелья» и извинилась бы перед всеми, наблюдавшими за такой реакцией. Это просто позорище, да и все.

— Сарик Андреасян рассказал, что намерен подавать на организаторов фестиваля «Новая волна» в суд. А если, в качестве ответчика в суде предстанет и Лера Кудрявцева…?

— Значит, Леру в качестве юриста буду защищать я. Очень смешно. Пусть судится, но, на мой взгляд, рядом с Сариком либо человек, дающий ему неправильные рекомендации и вводящий в заблуждение, либо же у него какое-то болезненное чувство собственного достоинства, с которым тоже нужно бороться. Возможно, ему самому нужен пиар. Эта ситуация вызывает у меня лишь недоумение.

— А вы лично знакомы с режиссером?

— Нет. Да и после таких комментариев не особо хочется. Познакомимся в суде.

Напомним, звездный конфликт произошел после одного эфира музыкального фестиваля «Новая волна». Во время подводки к выступлению одного из артистов Лера Кудрявцева прочла шутку: «…Их, как и фильмов у Сарика Андреасяна очень много, но, как говорится, хорошего мало».

Режиссер тут же высказался о ситуации у себя в Инстаграме: «Лерочка, а вам эти тексты пишут, или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы, в принципе не понимаете, кто я. Или вы живете в мире заблуждений?

Ведущая призналась журналистам, что просто прочла сценарную шутку. И во время репетиций переспросила у сценаристов, не обидная ли, получив отрицательный ответ. С самим Сариком, по словам Леры, она не знакома. И ничего личного против него не имеет. Также Лера Кудрявцева заявила, что режиссер, позволивший себе резкие высказывания в адрес женщины, ведет себя не по-мужски.

Общественность же разделилась на два лагеря. Одни поддерживают режиссера, другие уверены в том, что Сарик Андреасян не должен был вступать в конфликт с Лерой Кудрявцевой. За ведущую также вступился и ее муж – хоккеист Игорь Макаров, обратившийся к Сарику Андреасяну со словами: «Если у тебя хватит духу, то давай увидимся. Я тебе коротко все объясню».

Teleprogramma.pro надеется, что обе стороны этого конфликта все-таки придут к примирению!

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