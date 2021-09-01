Терминатор и Джокер: Харламов в своем шоу высмеял Шифрина и Якубовича

Шоумен с друзьями вдоволь посмеялись над уже не молодыми звездами.

Юморист Гарик Харламов своем проекте «Ошуительное хоу» высмеял с коллегами юмориста Ефима Шифрина и телеведущего Леонида Якубовича. В гости к юмористу пожаловал рэпер Джиган и комик Илья Макаров.

«А вы видели, как выглядит Ефим Шифрин, вообще? С ним же надо боевик снимать», — заявил Макаров.

«Он же Терминатор!» — воскликнул на это Гарик Харламов.

Как отметил Илья Макаров, Шифрину, а также Леониду Якубовичу надо сниматься в фильме про Рембо. Причем в роли главного злодея можно было бы задействовать как раз Леонида Якубовича.

«Ему еще надо покрасить зеленым усы, вот так вот. Как Джокер, чтобы был». Гарик Харламов

«Ну, чтобы все расы были представлены, Лукинского надо с носком на голове», — вмешался в разговор еще один ведущий шоу Тимур Батрутдинов, вспоминая известную сценку с участием комика.

Напомним, что в проект «Ошуительное хоу» Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов приглашают известных людей. Причем они нередко обсуждают своих коллег по шоу-бизнесу, высмеивая их.

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