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Стены в дорогих полотнах, в спальне подушка времен Наполеона: как живет Васильева в своем доме

Актриса живет словно в музее.

Стены в дорогих полотнах, в спальне подушка времен Наполеона: как живет Васильева в своем доме
Татьяна Васильева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Васильева, как рассказали в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ, живет словно в музее. У нее шикарная и очень дорогая квартира в районе Москва-реки.

Татьяна Васильева
Татьяна Васильева. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

Шкаф из Франции в квартире у Татьяны Васильевой забит коллекционным фарфором. На кухне у нее столетний ковер из антикварной лавки. Его стоимость не одна тысяча долларов.

Квартира Татьяны Васильевой
Квартира Татьяны Васильевой. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

Стены в квартире у Татьяны Васильевой увешаны дорогими полотнами. На подоконнике в спальне находится подушка времен Наполеона и резная деревянная кровать, которая так и манит.

Напомним, что Татьяна Васильева живет одна. Она не раз отмечала, что ей сейчас просто никто не нужен.

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