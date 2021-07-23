«Желаем друг другу добра»: Газманов открестился от родства с Шифриным

На портале Teleprogramma.pro в очередном выпуске проекта «Загугли звезду» участие принял народный артист России Олег Газманов. Музыкант, как того требует формат, ответил на самые популярные поисковые запросы пользователей о себе – кто он, откуда родом, сколько детей. В Сети обсуждают и такой вопрос, как пластика Газманова. Но музыкант наотрез отказался подтверждать, что «колет красоту» — все его формы и молодость от природы и благодаря физнагрузкам.

Открестился Газманов и от родства с Ефимом Шифриным. Он назвал все статьи о том, что они с ним – дядя и племянник – смешными, а все обсуждения их родственных связей – конспирологией.

«Я очень его уважаю», — высказался в адрес Шифрина Газманов. – «У нас приятельские отношения, и когда мы видимся, то всегда друг с другом здороваемся, желаем друг другу добра. Но у нас нет общих точек соприкосновения».

Напомним, что сам Ефим Шифрин лично признался, что приходится родственником Олегу Газманову. Причем повторил, что певец — его четвероюродный племянник, сразу в нескольких интервью.

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