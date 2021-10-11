«Я никому ничего не должен»: Прохор Шаляпин сделал очередное заявление после смерти жены-миллионерши

В середине лета Прохор Шаляпин женился на миллионерше из Канады Татьяне Дэвис. Насладиться семейной жизнью пара не успела, спустя несколько дней после пышной свадьбы, блондинку забрала скорая. С коронавирусом Татьяна не справилась – она умерла в клинике Лас-Вегаса в конце сентября.

История вызвала широкий резонанс в Сети. Одни обвиняли Прохора в том, что он приберет к рукам все наследство, другие – жалели. В своем инстаграм музыкант сделал заявление.

«Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани я ни перед кем не собираюсь — я никому ничего не должен. Всем нормальным, со светлой душой и разумом людям и моим настоящим друзьям – большое спасибо за поддержку», — написал Шаляпин.

Напомним, ранее стало известно, что Прохор не смог проводить жену в последний путь. Ее кремировали на следующий после смерти день.

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