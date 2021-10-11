«Тебе придется у меня пьяным переночевать»: Васильева пригласила Шаляпина пожить к себе домой

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ пригласила музыканта Прохора Шаляпина пожить к себе домой. Разговор в студии зашел о клопах и тараканах, которые не дают жизни народной артистке.

«Клопы и тараканы – биологические враги. Что-то одно у вас живет. Они вместе не существуют. Они не кусают пьяных людей. Таня, если вы будете чуть-чуть выпивать, то они вас не тронут. Я читал об этом», — заметил Прохор Шаляпин.

«Тебе придется у меня пьяным переночевать». Татьяна Васильева

Как отметил Шаляпин, клопы – это не для бедных или богатых. Это общая беда.

«Мы, артисты, ездим по всей странен. Можно вообще привезти в сумке их с собой. Вообще никто не застрахован. У меня знакомые сняли дом в Монако. И у них там оказались клопы. Я сейчас летел из Краснодара и по мне бегала блоха», — заявил Шаляпин.

Напомним, что Татьяне Васильевой не дают спокойной жизни клопы и тараканы в ее доме у Москва-реки. Она пробовала их травить, но насекомые квартиру не покинули.

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