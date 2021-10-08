«Даже не знаю их фамилию»: мама Прохора Шаляпина никогда не общалась со сватом и сватьей

Как отметила Елена Колесникова, сына она сейчас поддерживает каждый день.

Мать музыканта Прохора Шаляпина Елена Колесникова по видеосвязи со студией программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что старается каждый день общаться с сыном, у которого умерла жена канадская миллионерша Татьяна Дэвис.

«Я Прохора каждый день поддерживаю. Мы всегда с ним на связи. Мы постоянно вспоминали Татьяну, когда она была еще жива. Надеялись, что она выкарабкается. Я сама работаю в ковидной больнице. Знаю, сколько людей не вылечивается и не выходят из этого состояния, поэтому мне сейчас очень тяжело». Елена Колесникова

Между тем, мать Прохора Шаляпина заметила, что никогда не поддерживала отношений с родителями своей невестки Татьяны Дэвис. «С родителями Татьяны я не общалась ни разу. Даже не знаю их фамилию», — заявила Елена Колесникова.

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла в США. Причиной смерти стал коронавирус.

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