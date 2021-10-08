«Даже не знаю их фамилию»: мама Прохора Шаляпина никогда не общалась со сватом и сватьей

Мать музыканта Прохора Шаляпина Елена Колесникова по видеосвязи со студией программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что старается каждый день общаться с сыном, у которого умерла жена канадская миллионерша Татьяна Дэвис.
«Я Прохора каждый день поддерживаю. Мы всегда с ним на связи. Мы постоянно вспоминали Татьяну, когда она была еще жива. Надеялись, что она выкарабкается. Я сама работаю в ковидной больнице. Знаю, сколько людей не вылечивается и не выходят из этого состояния, поэтому мне сейчас очень тяжело».
Между тем, мать Прохора Шаляпина заметила, что никогда не поддерживала отношений с родителями своей невестки Татьяны Дэвис. «С родителями Татьяны я не общалась ни разу. Даже не знаю их фамилию», — заявила Елена Колесникова.
Напомним, что Татьяна Дэвис умерла в США. Причиной смерти стал коронавирус.
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