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«Даже не знаю их фамилию»: мама Прохора Шаляпина никогда не общалась со сватом и сватьей

Как отметила Елена Колесникова, сына она сейчас поддерживает каждый день.

«Даже не знаю их фамилию»: мама Прохора Шаляпина никогда не общалась со сватом и сватьей
Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

Мать музыканта Прохора Шаляпина Елена Колесникова по видеосвязи со студией программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что старается каждый день общаться с сыном, у которого умерла жена канадская миллионерша Татьяна Дэвис.

Елена Колесникова
Елена Колесникова. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

«Я Прохора каждый день поддерживаю. Мы всегда с ним на связи. Мы постоянно вспоминали Татьяну, когда она была еще жива. Надеялись, что она выкарабкается. Я сама работаю в ковидной больнице. Знаю, сколько людей не вылечивается и не выходят из этого состояния, поэтому мне сейчас очень тяжело».

Елена Колесникова

Между тем, мать Прохора Шаляпина заметила, что никогда не поддерживала отношений с родителями своей невестки Татьяны Дэвис. «С родителями Татьяны я не общалась ни разу. Даже не знаю их фамилию», — заявила Елена Колесникова.

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла в США. Причиной смерти стал коронавирус.

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