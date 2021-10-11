«Попа скушала бикини»: Толкалина взялась за старое, позируя для откровенных фото

Любовь Толкалина в очередной раз порадовала поклонников дерзким образом. 43-летняя актриса опубликовала в своем Instagram снимок в бикини. Фото вызвало бурную реакцию в подписчиков актрисы.

«Просто блеск! Как в бухте у богини попа скушала бикини! Ноги обалденные – зачем вам юбка!. Шикарная! Какая же вы красивая», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Любовь Толкалина снялась в музыкальном клипе на песню Леонида Агутина. Подобный опыт в карьере актрисы был первым.

Кроме того, год назад актриса выдала замуж единственную дочь Машу, отцом которой является Егор Кончаловский.

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