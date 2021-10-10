Толкалина показала, как сексуально может выглядеть женская попка после 40 лет

Актриса сексапильно подтянулась, задрав руки к небу так, что вся ее грудь «пошла вскачь» из-за этого неловкого движения.

Любовь Толкалина знает все свои лучшие ракурсы. Выглядит актриса просто бомбически: длинные стройные ножки, тонкая талия, плоский рельефный животик, аппетитная пышная грудь и маленькая, но крепкая попка. О такой фигуре могут мечтать даже манекенщицы, которые всю жизнь сидят на диетах, питаясь одной маковой росой.

На свежих снимках в Instagram актриса изящно блеснула стройным телом в мини-бикини, повернувшись к народу своими «сдобными булочками». Поклонники пришли в восторг от идеальной фигуры бывшей жены Егора Кончаловского. Актриса соблазнительно подняла руки к небу и от этого неловкого движения вся ее грудь сексапильно качнулась. Такие виды привели мужскую часть подписчиков звезды в неописуемый экстаз.

В свои 43 года бывшая жена режиссера Егора Кончаловского выглядит весьма и весьма молодо. Актрису легко можно принять за сверстницу ее собственной дочери Маши, которая стала уже замужней барышней.

«Ну просто Афродита!», «Любаша, какая у вас шикарная фигурка», «Тоненькая как кипарис!», «Вы наверное кроме листьев салата больше ничего и не едите», «Ну как Кончаловский мог вас упустить??», «Просто шикарная», «Руки задрала и грудь пошла вскачь», «После 40 лет жизнь только начинается! А вам и больше 25-ти не дашь с такой фигуркой», «Идеальная, ну просто мечта!» — пишут фолловеры.

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