Селфи у зеркала: Любовь Толкалина смело задрала блузку, показав поклонникам свою красивую грудь

Актриса Любовь Толкалина в сторис Instagram порадовала своих поклонников красивым кадром. На снимке она запечатлена около зеркала. Звезда сделала селфи.

Один из снимков особенно привлек внимание подписчиков. Любовь Толкалина стоит на кадре в расстегнутых брюках. Артистка смело задрала блузку, показав грудь.

Как отметила Любовь Толкалина, которой сейчас 43 года, минувшим летом ей удалось поработать с гениальными режиссерами. Она заметила, что первое место на фестивале «Пилот» жюри присудило сериалу «Солдаут», в котором актриса сыграла одну из ролей.

Напомним, что недавно Любовь Толкалина смогла вылететь в Лондон к своему возлюбленному британскому композитору Саймону Бассу. Как отмечала звезда, они до этого не виделись полгода.

Любовь Толкалина в 2017 году развелась со своим мужем, режиссером Егором Кончаловским. Причем выяснилось, что пара не жила вместе до развода на протяжении восьми лет.

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