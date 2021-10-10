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Вот-вот треснут же! Ольга Бузова туго обтянула ягодицы и подчеркнула пухлые ножки носками-ботильонами на шпильке

Поющая телеведущая Ольга Бузова пришла на репетицию своего нового шоу «Вот она я!»

Вот-вот треснут же! Ольга Бузова туго обтянула ягодицы и подчеркнула пухлые ножки носками-ботильонами на шпильке
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольге Бузовой непостижимым образом удается генерировать сразу несколько проектов. На днях на ТНТ начало выходить новое кулинарное шоу с ее участием «Бузова на кухне».

С успехом идет реалити-шоу «Звезды в Африке», которое Ольга Бузова ведет вместе с Михаилом Галустяном.

Кроме этого, Ольга Бузова сейчас готовит сольный концерт, масштабное шоу «Вот она я!», которое состоится в конце октября.

Сейчас активно идут репетиции. В частности, для участия в шоу были отобраны несколько десятков танцоров, которые станут частью программы. Ольга Бузова лично посещает их репетиции, чтобы учесть все до мельчайших деталей.

Ольга Бузова явилась на тренировку в весьма откровенном наряде. Она надела кроп-топ и обтянула ягодицы микрошортиками, поверх которых повязала клетчатую рубашку.

Ольга Бузова в кроп-топе, шортиках и носках-ботильонах
Ольга Бузова в кроп-топе, шортиках и носках-ботильонах. Фото: instagram.com/buzova86/

Ощущение, что наряд может и треснуть по швам, если Оленька сделает неосторожные телодвижения. Пухлые ножки и довольно объемные щиколотки теледивы обхватили тугие носки-ботильоны на шпильке.

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