Вот-вот треснут же! Ольга Бузова туго обтянула ягодицы и подчеркнула пухлые ножки носками-ботильонами на шпильке

Поющая телеведущая Ольга Бузова пришла на репетицию своего нового шоу «Вот она я!»

Ольге Бузовой непостижимым образом удается генерировать сразу несколько проектов. На днях на ТНТ начало выходить новое кулинарное шоу с ее участием «Бузова на кухне».

С успехом идет реалити-шоу «Звезды в Африке», которое Ольга Бузова ведет вместе с Михаилом Галустяном.

Кроме этого, Ольга Бузова сейчас готовит сольный концерт, масштабное шоу «Вот она я!», которое состоится в конце октября.

Сейчас активно идут репетиции. В частности, для участия в шоу были отобраны несколько десятков танцоров, которые станут частью программы. Ольга Бузова лично посещает их репетиции, чтобы учесть все до мельчайших деталей.

Ольга Бузова явилась на тренировку в весьма откровенном наряде. Она надела кроп-топ и обтянула ягодицы микрошортиками, поверх которых повязала клетчатую рубашку.

Ощущение, что наряд может и треснуть по швам, если Оленька сделает неосторожные телодвижения. Пухлые ножки и довольно объемные щиколотки теледивы обхватили тугие носки-ботильоны на шпильке.

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