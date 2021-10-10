Вот-вот треснут же! Ольга Бузова туго обтянула ягодицы и подчеркнула пухлые ножки носками-ботильонами на шпильке

Ольге Бузовой непостижимым образом удается генерировать сразу несколько проектов. На днях на ТНТ начало выходить новое кулинарное шоу с ее участием «Бузова на кухне».
С успехом идет реалити-шоу «Звезды в Африке», которое Ольга Бузова ведет вместе с Михаилом Галустяном.
Кроме этого, Ольга Бузова сейчас готовит сольный концерт, масштабное шоу «Вот она я!», которое состоится в конце октября.
Сейчас активно идут репетиции. В частности, для участия в шоу были отобраны несколько десятков танцоров, которые станут частью программы. Ольга Бузова лично посещает их репетиции, чтобы учесть все до мельчайших деталей.
Ольга Бузова явилась на тренировку в весьма откровенном наряде. Она надела кроп-топ и обтянула ягодицы микрошортиками, поверх которых повязала клетчатую рубашку.
Ощущение, что наряд может и треснуть по швам, если Оленька сделает неосторожные телодвижения. Пухлые ножки и довольно объемные щиколотки теледивы обхватили тугие носки-ботильоны на шпильке.
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