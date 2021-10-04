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«Меня зовут замуж»: Ольга Бузова сделала неожиданное признание

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что умеет выстраивать отношения с сильным полом, и не приемлет, когда мужчины поднимают руку на девушку.

«Меня зовут замуж»: Ольга Бузова сделала неожиданное признание
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

В этот понедельник, 4 октября, телеведущая Ольга Бузова презентовала свое новое утреннее шоу «Бузова на кухне», премьера которого состоится 9 октября на канале ТНТ.

Вести его звезда экрана будет в паре с ресторатом Алексеем Васильчуком.

После презентации Ольга Бузова пообщалась с журналистами, отметив, что девушка, по ее мнению, обязательно должна уметь готовить, чтобы порадовать своего мужчину.

Ольга Бузова рассказала журналистам о том, что ее периодически зовут замуж
Ольга Бузова рассказала журналистам о том, что ее периодически зовут замуж. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Когда же журналисты поинтересовались тем, как у теледивы сейчас обстоят дела на личном фронте, Ольга Бузова дала понять, что не обделена вниманием поклонников.

«Меня зовут замуж. Я умею выстраивать отношения с мужчинами. Но ведь главное не выйти замуж, а все сохранить. А в отношениях не приемлю, когда мужчина может ударить и изменять», — сказала Ольга Бузова.

Напомним, Ольга Бузова несколько месяцев назад рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Во время разрыва она давала понять, что избранник был ей не верен.

Ольга Бузова вместе с шеф-поварами Алексеем Васильчуком и Александром Райляном
Ольга Бузова вместе с шеф-поварами Алексеем Васильчуком и Александром Райляном презентовала новое шоу «Бузова на кухне». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

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