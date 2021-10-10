«О такой Снегурке только мечтать»: Ольга Бузова в сверкающем платье и баклажановой шубке приготовилась в Новому году

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Ольги Бузовой появилась запись из Тюмени. Примечательно, что в этом городе уже лежит небольшой снег. Это очень понравилось Бузовой, которая похвасталась новенькой шубкой.

Минусовые температуры на гастролях не мешают Ольге Бузовой оставаться супер-звездой. Артистка облачилась в баклажановую укороченную шубу с длинным ворсом. А под них надела телесное мини-платье, усыпанное камнями.

Ольга собрала волосы в пышную прическу и дополнила образ длинными серьгами и молочными туфлями Manolo Blahnik.

Бузова призналась, что уже ждет Новый год.

«А скоро Новый год», — подписала Оля ролик с дефилированием по снегу.

Отметим, что ранее тренд на экомех поддержала модель Дарья Клюкина.

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«Не знаю, каким будет Новый год, но о такой Снегурке можно только мечтать!», «Ого! Вы уже в предвкушении», «Хороша! Платье потрясающее», «Скоро-скоро! А платье просто пушка!», «Ножки замечательные! На такую красоту можно смотреть вечно», — написали поклонники Ольги в комментариях под фото.

Напомним, ранее Ольга Бузова пришла к Ивану Урганту в коротком платье в сочетании с яркими колготками поверх лодочек.

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