«Мое место силы»: Маша Круглыхина из «Дома-2» показала своих троих подросших детей

Бывшая участница «Дома-2» Маша Круглыхина после разрыва с мужем одна растит троих детей – двух дочерей и сына. Марии во всем помогает ее мама, которая переехала к ней в Дивеево из Одессы.

Маша Круглыхина не жалеет денег, чтобы доставить радость себе и своей семье. Накануне экс-участница приняла решение спонтанно поехать в Абхазию вместе с тремя детьми и мамой.

«Ковер-самолет принес нас в мое место силы. Абхазия всегда согреет, утешит любое сердце», — поделилась Маша Круглыхина в микроблоге.

Пост она сопроводила снимками, на которых предстала с тремя подросшими детьми – семилетней Лизой, трехлетним Ильей и трехмесячной Дашей. Маша Круглыхина призналась, что сначала хотела отправиться в поездку одна. Но потом решила, что это будет нечестно по отношению к маме и детям.

«Я ведь пообещала быть радостной и раздавать счастливое детство, чего бы мне это ни стоило. И плевать на то, что мы копим на дом мечты или там еще на что то. Так хорошо иногда позволить себе просто жить…» — написала Маша Круглыхина.

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