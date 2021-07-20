«Очнулась от своей адовой семейной жизни»: родившая третьего ребенка Маша Круглыхина — о причине разрыва с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина во время беременности рассталась со своим вторым мужем Михаилом Зайцевым. Месяц назад Мария родила дочку Дашу, а мужчина даже не пришел на выписку в роддом.

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Сейчас Круглыхина одна растит двоих детей от Михаила — дочку Дашу и сына Илью, которому нет и трех лет. Еще у Марии есть дочка Лиза от брака с Сергеем Адоевцевым. Справляться с детьми Маше Круглыхиной помогает ее мама, которая перебралась к дочери в Дивеево из Одессы.

Несмотря на сложности, Мария признается, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, чем с мужем, который оказался абьюзером. О том, как трудно ей было, Маша Круглыхина рассказала на своей страничке в Instagram.

«После того, как я очнулась от своей адовой «семейной» жизни и собрала себя буквально по кускам, тогда только поняла, с кем это я жила все это время?!» — написала Мария Круглыхина.

Далее она подробно расписала ситуации, в которые попадают жертвы абьюзеров, признавшись, что стала одной из них.

«Мой личный опыт настолько трагичный и унизительный, что больно все это вспоминать», — призналась Маша Круглыхина.

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