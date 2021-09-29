Трое из ларца: Маша Круглыхина из «Дома-2» предстала в одинаковых костюмах с мамой и младшей дочкой Дашей

Экс-участница проекта Маша Круглыхина благодарна родительнице за помощь. Без нее ей было бы очень трудно одной с тремя детьми.

Экс-участница «Дома-2» Мария Круглыхина — мама-одиночка с тремя детьми на руках.

Старшую дочку Лизу Маша родила в браке с Сергеем Адоевцевым, а двоих младших наследников — Илью и Дашу — от второго мужа Михаила Зайцева.

Во время беременности Круглыхина рассталась с супругом и теперь одна воспитывает троих детей.

Марии во всем помогает ее мама, которая переехала к дочери в Дивеево из Одессы. Маша Круглыхина очень благодарна родительнице. Ей она посвятила пост в микроблоге.

«Только сейчас, когда сама стала мамой в кубе, начала ее сильно ценить, — призналась Мария Круглыхина. — Мам, ты сегодня это прочтешь, знай, что нам хочется тебя как следует поберечь, чтобы прожила долго красивой и здоровой! Ты сейчас делаешь невозможное для всех нас».

Публикацию Мария Круглыхина сопроводила снимком, на котором предстала с мамой и младшей дочкой Дашей. В кадре все три женщины одеты в одинаковые уютные костюмы оттенка кофе с молоком.

Напомним, младшей дочери Марии Круглыхиной недавно исполнилось три месяца, она заметно окрепла и подросла. К тому же, к этому возрасту молодая мама окрестила девочку.

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