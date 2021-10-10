Параметры супермодели: Ирина Агибалова из «Дома-2» озвучила свой рост и вес после похудения

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова в свои 56 лет прекрасно выглядит. Ирина Александровна обожает готовить и баловать своего мужа Юрия всевозможными вкусностями, к которым сама, судя по всему, не притрагивается.

Некоторое время назад Ирина Агибалова худела, прикладывая усилия, а теперь старается сохранять достигнутый результат. Она держит себя в форме и учит других быть стройными, проводя марафоны в Сети.

Подписчики поинтересовались у Ирины Агибаловой, какой же у нее рост и вес сейчас. Как оказалось, телебабушка обладает параметрами супермодели.

«172 и 62», — написала Ирина Агибалова о своем росте и весе в сторис микроблога.

При этом она показала стройную фигуру в обтягивающем красном платье длиною по колено.

Напомним, сейчас Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием живут на Кипре, куда почти три года назад с семьей переехала их дочь Рита.

Пара купила здесь дом с бассейном во дворе и наслаждается роскошной жизнью в теплом климате. Под Новый год Ирина Агибалова хочет приехать в Москву, где осталась ее старшая дочь Ольга Гажиенко к семьей.

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