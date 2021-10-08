«Мое повторение в этот мир дважды»: Ирина Агибалова предстала на фото с взрослыми красавицами-дочками Ольгой и Ритой

Ирина Агибалова была первой мамой, пришедшей на «Дом-2». Сделала она это, чтобы поддержать свою дочку Маргариту.

С тех пор Ирина Александровна продолжает удерживать интерес публики к своей персоне. Она активно ведет блог, в котором рассказывает о своей жизни и ведет марафоны стройности.

Сейчас Ирина Агибалова живет неподалеку от младшей дочери Маргариты на Кипре. Вместе с мужем Ирина Александровна купила особняк в ипотеку и теперь имеет возможность часто общаться с семьей младшей наследницы.

А вот по старшей дочери Ирина Агибалова тоскует. Ольга Гажиенко с мужем и двумя сыновьями живет в Москве.

Минувшим летом все большое семейство собиралось на Кипре. У Ирины Агибаловой остались на память совместные снимки вместе с двумя красавицами-дочками, одним из которых она и поделилась в микроблоге, признавшись взрослым наследницам в любви.

«Вот так обняла бы обеих дочерей и рассказала бы обеим, как сильно я их люблю. Люблю бесконечно, люблю от земли и до неба. Так хочется накрыть их крылышком и уберечь от любых проблем. Мои красавицы Ольга Гажиенко и Рита Марсо. Мое повторение в этот мир дважды по женской линии», — написала под снимком Ирина Агибалова.

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