СМИ: Ксения Собчак попала в аварию в Сочи, в которой погибла женщина

Крупная автомобильная авария произошла накануне вечером, в субботу, в Краснодарском крае. Одной из ее участниц стала известная журналистка и светская львица Ксения Собчак.

Звезда ехала на такси бизнес-класса по дороге, связывающей Адлер и Красную Поляну.

Автомобиль «Майбах», в салоне которого находилась Ксения Собчак, лоб в лоб столкнулся с фольксвагеном. В результате аварии погибла пассажирка фольксвагена, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

По некоторым данным, погибшая приехала на отдых в Сочи из Подмосковья, пострадала ее подруга и водитель иномарки. После столкновения фольксваген отбросило на микроавтобус, в салоне которого ехали десять человек. Пострадавших среди них нет.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Ксения Собчак в аварии не пострадала. По данным канала, в тот же вечер Ксения Анатольевна улетела из Адлера в Москву, как и было запланировано. После ДТП Ксения Собчак пересела в другую машину и сразу же уехала в аэропорт.

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