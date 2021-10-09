«Нельзя прийти и украсть»: Собчак заявила, что выход новых выпусков шоу «Игра» под вопросом

Как отметила светская львица, Александр Масляков ни с кем договариваться не намерен.

Светская львица Ксения Собчак в YouTube-шоу «Осторожно: новости!» поделилась с поклонниками своим собственным инсайдом.

По ее словам, создатель КВН Александр Масляков, посмотрев новое шоу «Игра» на канале ТНТ, понял, что оно практически полностью копирует его детище. Он в итоге дошел до своих знакомых в администрации президента.

«Соломоново решение администрации якобы звучало так: «Ребят, вы там на ТНТ как-то договоритесь с Масляковым, а потом выпускайтесь!». Так что следующие выпуски шоу «Игры» вообще под большим вопросом. Потому что Масляков, по моим сведениям, ни с кем договариваться не хочет и правильно делает. Нельзя вот так прийти и просто украсть». Ксения Собчак

больше по теме Тигран Кеосаян восхитился складом ума Ксении Собчак Режиссер и телеведущий оценил работу популярной блондинки.

Напомним, что шоу «Игра» выходит с недавних пор на канале ТНТ. У нового проекта уже появилась снова немаленькая армия поклонников.

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