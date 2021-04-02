Сергей Жорин: «Эдвард Бил готов возместить ущерб и помочь с лечением пострадавшей в аварии»

История с массовым ДТП в центре Москвы, одним из участников которого оказался известный блогер Эдвард Бил, продолжает обрастать новыми подробностями.

Одна из пострадавших в тяжелом состоянии в больнице. Ей сделали операцию. Сам блогер с 1 апреля в камере, но к своему задержанию он относится с пониманием. Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказал адвокат Сергей Жорин. Он будет представлять интересы блогера в этом запутанном деле.

«Про эту аварию было очень много новостей, которые частично не были связаны с реальностью. В течении дня не мог оперативно отслеживать, так как был со своим доверителем, но вечером просмотрел весь поток и могу сказать, что многое не соответствует действительности», — сказал правозащитник.

Сергей Жорин отметил, что блогер «не отказывается от показаний и сотрудничает со следствием».

«Мы имеем установленный факт, что ДТП произошло из-за того, что Эдвард уходил от столкновения с автомобилем, который резко перестроился. Он вывернул руль, и машина вылетела на встречную полосу. Это есть на многочисленных видео в Сети», — прокомментировал адвокат.

Но говорить о виновности или невиновности своего клиента Сергей Жорин отказался. Он отметил, что подобные рассуждения — прерогатива следствия и суда. Именно сотрудникам предстоит собрать все факты о ДТП, установить детали и определить, круг обвиняемых и пострадавших.

«Будут допрошены свидетели, вероятно, назначат трасологическую экспертизу, отсмотрят видео с камер наблюдений. И только после этого установят: нарушил или нет, есть вина или нет. Эдвард не скрывает, что был за рулем. Хотя мы видели странные примеры, когда человек после ДТП отказывался, что управлял автомобилей», — отметил юрист.

Случай отказа, действительно, еще не забылся. Именно такую версию, напомним, выдвинул защитник Михаила Ефремова, после того, как актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

«Эдвард был трезв, проведенный дома обыск тоже ничего не дал, никаких запрещенных веществ не было обнаружено. А новости о 400 штрафах, которые имеются у моего доверителя — это неправда. На машине числятся нарушения, но это не его автомобиль. Машину Эдвард взял у друга незадолго до аварии», — добавил адвокат.

По его мнению, новости о штрафах помогли создать его доверителю образ эдакого дерзкого лихача. Чего стоит момент, где он бьет по зеркалу «Кадилака».

«Говорилось, что ролик снят чуть-ли не перед аварией, но нет. Это постановочное видео, которое было записано давно. Эдвард публичный человек и соответствует своему имиджу. В жизни он совсем другой, его не узнать. Именно публичность стала основанием для его задержания. Мы понимаем, что если бы на месте Била был любой другой среднестатистический гражданин, то он бы отправился домой», — сказал Жорин.

По его словам, к своему задержанию блогер относится с пониманием, сейчас главное, чтобы поскорее поправилась пострадавшая в аварии женщина.

«Эдвард готов возместить ущерб и помочь с лечением. Дай бог ей скорейшего выздоровления, это самое главное. В целом, я бы пока не стал делать прогнозы относительно развития ситуации. Многое будет зависеть именно от пострадавшей. Это важно и с человеческой стороны, и с юридической», — заключил адвокат.

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