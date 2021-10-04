Тигран Кеосаян восхитился складом ума Ксении Собчак

Уже много лет Ксения Собчак не нуждается в представлении. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга сумела построить карьеру, зарабатывает солидные деньги, ведет свой YouTube-канал, счастлива в браке. Общество к ней, как и к любому популярному человеку, относится по-разному. А вот режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян восхитился складом ума 39-летней блондинки.

«Ксюша умнее той гадости, которую она творит», — сказал Кеосаян в YouTube-шоу «Антонимы», отметив, что некоторые вещи телеведущая могла бы делать интереснее.

Добавим, что Собчак, в свою очередь, не упускает возможности периодически подшучивать как над Кеосаяном, так и над его женой, журналистом Маргаритой Симоньян.

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