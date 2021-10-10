«Перечеркивает объемы»: Хромченко назвала принт-хит этой осени, который мгновенно делает фигуру стройнее

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала, какие рисунки пришли на смену некогда очень активному леопарду. Звериные принты по-прежнему очень востребованы женщинами.

«Сезон осень-зима 2021-2022 очень тепло приветствует зебру. Я вам больше скажу, черно-белый тигр в нынешнем сезоне тоже весьма активен. Их с зеброй довольно тяжело различить. Но где бы женщина ни жила – в прерии или в средней полосе России – она всегда почему-то безошибочно понимает, где тут хищник, а где безобидная лошадка. И тот и другой принт хорошо работает на женщинах корпулентных, потому что он перечеркивает объемы и дает возможность выглядеть значительно стройнее — так, как хочет этого любая женщина», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Ранее Александр Васильев посоветовал полным дамам костюм с эффектом стройности, который вытягивает зрительно тело.

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