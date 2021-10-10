«Не прогадаете никогда»: Хромченко назвала универсальный наряд, который уместен везде и всегда

В нем можно отправиться хоть в ресторан или на светскую вечеринку, хоть на работу или в кино.

Эвелина Хромченко рассказала на «Модном приговоре» Первого канала, что ее часто спрашивают в социальных сетях, в чем уместно отправиться на то или иное мероприятие. У ведущей проекта на это есть универсальный ответ.

«Если вы не знаете, какой будет дресс-код, какое именно платье надеть (в пол или покороче), выбирайте смокинг. Вы со смокингом не прогадаете никогда. Он находится как-бы между дресс-кодом, как бы в каждом, но и не в одном», — сказала Эвелина Хромченко.

А по поводу представленного смокинга на подиуме проекта, который разделил героиню на две части, стилист высказалась, что он призван улучшать фигуру, вытягивая ее по вертикали и создавая эффект стройности. Это не повредит никому из модниц.

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