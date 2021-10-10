«Половину объема съедает!»: Васильев посоветовал полным женщинам костюм с эффектом стройности из контрастных тканей

Александр Васильев рекомендовал полным женщинам присмотреться к стилю мипарти, когда наряд по вертикали поделен на две контрастные части. Такие одеяния, уверен ведущий, имеют выраженный эффект стройности.

«Это выглядит достаточно современно и ново, особенно для дам с корпулентными формами! Потому что половина объема съедается одним из цветов. Подумайте над этим фасоном, если у вас есть лишний вес», — прокомментировал ведущий на «Модном приговоре» Первого канала.

Александр Васильев также заметил, что на самом деле этот тренд далеко не новый. Появился он в эпоху Ренессанса в Италии, когда знатные люди из разных родов женились и старались сохранить в своих образах расцветки обоих гербов.

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