«Ух, какая»: Лопырева в белоснежном платье выставила на показ объемную грудь

Виктория Лопырева вновь отправилась в Дубай. Именно там будет проходит знаменитая выставка «Экспо-2020». Блондинка стала лицом российского павильона. Об этом она сообщила в своем инстаграм.

«Матрешка — символ России и я рада представлять нашу страну на Экспо-2020 в Дубае. Уже 18 октября Russian GALA распахнет свои двери для моих друзей и партнеров!», — написала Лопырева.

На кадрах Виктория позировала в силуэтном белоснежном платье, блеснув откровенным декольте.

«Ух, какая! Красотка! Классная какая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Виктория Лопырева замужем за бизнесменом, который недавно стал чиновником в Республике Коми, Игорем Булатовым. Пара воспитывает сына Марка Лионеля.

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