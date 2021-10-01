Как королева: Лопырева в мерцающем платье с фатиновым воротником предстала на выставке в Дубае

Знаменитая блондинка много времени проводит в Арабских эмиратах.

Виктория Лопырева много работает в Дубае, где у нее есть рабочие контракты. Светская львица очаровывает местный бомонд своей красотой и стилем.

В личном блоге модель разместила фотографию с приятельницами, сделанную на выставке Expо в Дубае. На снимке Виктория предстает практически в королевском образе – в мерцающем силуэтном платье с пышным фатиновым воротником.

«Какая вы красивая и умная. Успеха можно добиться только в том, что любишь», «Какая красота», «Роскошная», «Вика, вы неземная красотка», «Образ – просто огонь!» — восхитились в комментариях люди.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.