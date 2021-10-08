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«Что за чудные изгибы?»: Лопырева в облегающем платье блеснула точеной фигурой

Снимками модель поделилась в своем инстаграм.

«Что за чудные изгибы?»: Лопырева в облегающем платье блеснула точеной фигурой
Виктория Лопырева. Фото: Global Look Press

Дубай – одно из любимых мест отдыха Виктории Лопыревой. В начале лета блондинка вернулась в Россию после долгого пребывания за границей. Но спустя всего несколько месяцев вновь отправилась в курортное местечко. Накануне она побывала на концерте арабской музыки.

Для выхода в свет Виктория выбрала черное платье по фигуре, которое подчеркнуло ее точеную фигуру.

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева. Скриншот: instagram.com/lopyrevavika

«Выглядит нереально! Самая-самая! Что за чудные изгибы? Вау! Как красиво!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Виктория Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым, который занимает кресло чиновника в республике Коми. Модель родила ему сына, которому дала необычное имя – Марк Лионель.

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