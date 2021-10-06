Так женственно: Лопырева после советов Васильева подчеркнула талию платьем на запах с рукавами-буфами

38-летняя модель Виктория Лопырева уже больше года живет в Арабских Эмиратах, впечатляя публику роскошью и красотой. Звезда умело подбирает наряды, которые выгодно подают ее фигуру.

Знаменитая блондинка запечатлелась для личного блога со своими бизнес-партнерами, облачившись для встречи с ними в женственное платье на запах с рукавами-буфами. И без того стройная знаменитость смогла дополнительно подчеркнуть свою тонкую талию.

К слову, ранее именно к таким моделям советовал присмотреться Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала. Модели на запах, по мнению эксперта, практически всегда красиво подают фигуру, делая акцент в области талии. И даже тогда, когда она не сильно проявлена в фигуре.

Кроме того, дополнительный эффект создают пышные рукава, они визуально помогают сформировать фигуру «песочные часы».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.