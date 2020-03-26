«У нас забывают старых»: Белохвостикова после смерти Макаровой раскритиковала кинематограф

По словам актрисы, нам нужно брать пример со стран Европы.

Актриса Наталья Белохвостикова негативно отозвалась о российском кинематографе после смерти своей коллеги, звезда картины «Девчата» Инны Макаровой, которая ушла из жизни в возрасте 93 лет. В последние несколько десятилетий звезду советского экрана практически не звали сниматься в картинах.

«У нас постоянно забывают старых. В нашей стране, к сожалению, и я не побоюсь этого сказать, людей старше 60 лет модно забывать. Я смотрю, кинематографисты в других странах работают до последних дней — больные, парализованные, любые. А тут ты забыт». Наталья Белохвостикова

Как она отметила, случай Инны Макаровой, которую не приглашали сниматься в кино, далеко не единичен. По ее словам, у нас забывают тех, кто когда-то приносил славу. В этом, как она думает, большая беда страны.

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Белохвостикова также отметила, что училась на одном курсе с дочерью Инны Макаровой Натальей Бондарчук. Звезду картины «Девчата» она знала со своей юности. Для нее она была очень близким человеком, сообщает «МК».