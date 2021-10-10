«Есть на это причина»: Вера Брежнева высказалась о третьем ребенке и суррогатном материнстве

Певица замужем за Константином Меладзе с 2015 года.

Шесть лет назад экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе. Популярная блондинка – мама двух девочек – Сони и Сары. А у продюсера за плечами 19-летний брак и трое наследников. Общих детей у пары нет, но артистка не против суррогатного материнства.

«Есть друзья, которые это делают, у каждого есть на это причина. Перестала относиться к чему-то категорично. С возрастом поняла, если человек что-то предпринимает, то это нужно», — рассказала Брежнева в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

Добавим, что старшая дочь Брежневой, 20-летняя Соня живет и учится за границей. А младшая – 11-летняя Сара живет с мамой.

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