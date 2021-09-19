«Любимая укладка своими руками»: Брежнева показала, как при помощи плойки делает красивые голливудские локоны

Вера Брежнева рассказывала своим фолловерам, что не любит часто тревожить свои волосы укладками и даже расчесыванием. По словам певицы, даже когда ей красят волосы в салоне, она просит потом посушить их феном, не делая никаких манипуляций с ними.

И в обычные дни Вера старается обходиться даже без расчески. Просто ей нравится, когда волосы выглядят чуть небрежно. Тем не менее, для выхода на публику или в свет укладка просто необходима. Звезда умеет ее делать сама, используя обычную плойку. Как это происходит, артистка продемонстрировала в личном блоге.

Вера Брежнева прежде всего защитила руки перчатками от температурного воздействия щипцов. Собрала волосы на макушке, разделила внизу волосы на пряди и накрутила их, обматывая вокруг плойки. Потом шаг за шагом певица убирала пряди снизу вверх и работала с ними тем же способом. Затем встряхнула волосы руками, чтобы они легли естественно, откинула по бокам челку и закрепила эффект лаком для волос. Красивые голливудские локоны готовы!

«Любимая укладка своими руками. Любите себя, любите свои волосы, ухаживайте за ними правильно!» — прокомментировала свое видео Вера Брежнева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.