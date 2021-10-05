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Ищут способы заработать: Анастасия Макеева запечатлела Романа Малькова нагишом в душе

Муж актрисы принял участие в рекламном ролике линии косметики.

Ищут способы заработать: Анастасия Макеева запечатлела Романа Малькова нагишом в душе
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan/

Актриса Анастасия Макеева в Instagram засняла своего мужа строителя Романа Малькова нагишом в душе. Она рекламировала линию косметики и задействовала в этой процедуре любимого.

Роман Мальков
Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan/

Поговаривают, что зарплата прораба всего 65 тысяч рублей в месяц, поэтому семья ищет любые способы для заработка. Тем более, что Роман Мальков вынужден платить алименты на детей. На жизнь у него остается в районе двадцати тысяч рублей в месяц.

«Муж отжал у меня мой шампунь и кондиционер. Ну нравится ему запах и мыть голову моими разработками».

Анастасия Макеева

Напомним, что муж Анастасии Макеевой погасил все задолженности по алиментам перед бывшей женой художницей Светланой Мальковой. Строитель не соглашался с размером выплат. Он оспаривал это решение в суде, но сумма осталась прежней. Сейчас он платит 51 тысячу рублей.

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