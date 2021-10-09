Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко оказалась в инвалидном кресле

Актриса Татьяна Кравченко не на шутку встревожила своих многочисленных поклонников. В сторис Instagram она разместила кадр, на котором находится в инвалидном кресле.

Впрочем, переживать ее поклонникам не стоит. Звезда сериала «Сваты» приняла участие в спектакле в Белгороде. Вместе с ней на сцену вышел актер Александр Панкратов-Черный.

Напомним, что Татьяна Кравченко полюбилась миллионам россиян по сериалу «Сваты», где она с блеском сыграла роль Валюхи Будько.

Нынешним летом в Грузии была доснята седьмая часть «Сватов». На экраны лента должна выйти в ноябре. Нынешняя часть «Сватов» станет последней. Снимать продолжение съемочная бригада не планирует.

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