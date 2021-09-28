Олеся Железняк озвучила месяц, когда седьмые «Сваты» выйдут на экраны

Актриса Олеся Железняк в Instagram озвучила точный месяц, когда на экраны выйдет сериал «Сваты-7». Это, как она заверила, произойдет уже в нынешнем ноябре.

По словам актрисы, она наконец-то вспомнила пароль от своей давней странички в Instagram. Причем она успела уже завести новую. Там у нее, как заметила Олеся Железняк, уже 84 тысячи подписчиков. Она поблагодарила всех, кто на нее подписался.

«Но я думаю и здесь что-то для вас выкладывать. Может, делиться фильмотекой? Ведь уже в ноябре планируется нами всеми долгожданный седьмой сезон «Сватов». Помогите мне определиться, пожалуйста, как вести эту страничку?» Олеся Железняк

Ранее режиссер «Сватов» Андрей Яковлев отмечал, что седьмой сезон обязательно выйдет в этом году на экраны. При этом он упоминал, что это, скорее всего, случится в конце осени. Сейчас Олеся Железняк подтвердила его слова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.