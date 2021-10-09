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«Прежде всего надо полюбить себя»: Ани Лорак рассказала, как пережила измены бывшего мужа

Как отметила певица, не надо растрачивать ресурсы на тех, кто этого недостоин.

«Прежде всего надо полюбить себя»: Ани Лорак рассказала, как пережила измены бывшего мужа
Ани Лорак с бывшим мужем. Фото: Globallookpress.com

Певица Ани Лорак в эфире шоу ЖВЛ заявила, что для нее развод в 2019 году с турком Муратом Налчаджиоглу стал тяжелым испытанием. Она верила, что у них будет долгая совместная жизнь, но этого в итоге не случилось.

Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: Globallookpress.com

«Серьезную работу над собой провела. Прежде всего, надо полюбить себя, и не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин вас».

Ани Лорак

Как отметила Ани Лорак, со временем она даже снова наладила общение с Налчаджиоглу. На этот шаг она пошла ради их общей дочери. По словам Ани Лорак, после расставания она даже обращалась за помощью к психологу, потому что вдруг ясно стала понимать, что запуталась.

Напомним, что сейчас в жизни 43-летней украинской исполнительницы есть любимый человек. Она не раз говорила, что хочет простого женского счастья.

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