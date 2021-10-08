Ноги кажутся бесконечными: Лорак в черном монокини с разрезом под грудью запечатлелась в Дубае

Певица устроила себе мини-отпуск и вырвалась на Персидский залив буквально на пару дней.

В сентябре красавица Ани Лорак отметила свой 43-й день рождения. Грандиозных празднеств певица устраивать не стала, отпраздновав его в тесном кругу родных и близких. А в качестве подарка себе любимой она устроила отпуск в Дубай. Пусть небольшой, всего на пару дней, но очень нужный.

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В своем микроблоге красотка держит подписчиков в курсе событий. На пляж звезда отправилась в черном монокини с разрезом под грудью. Позируя на фоне местных небоскребов, она сама казалась выше, чем есть на самом деле – ракурс съемки был выбран таким образом, чтобы ноги смотрелись бесконечными.

С кем именно отдыхает Ани Лорак, неизвестно. Судя по всему, улетела туда красотка в компании мужчины, поскольку завтрак она показывала на двоих, а также выгуливала «платье» из мужской рубашки.

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