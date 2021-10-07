Назло бывшему: Ани Лорак в мужской рубашке засветила пышные формы

Украинская поп-дива Ани Лорак устроила себе мини-отпуск. Отложив все дела, звезда отправилась в Дубай. Но не одна. Кто именно сопровождает красотку, она не рассекретила. Зато смело наряжается в его рубашки.

На новых кадрах, которыми красотка поделилась в микроблоге, она предстала в белоснежной мужской рубахе. Ее звезда надела на нижнее белье, вообразив, что это платье. Ворот одеяния она скинула с плеч, обнажив красивое декольте с пышными формами.

больше по теме Лера Кудрявцева в платье ультрамодного цвета и черном корсете под грудью показала точеную талию Этот оттенок историк моды Александр Васильев назвал большим трендом.

К слову, ее экс-муж Мурат Налчаджиоглу, с которым поклонники подозревали звезду в связи, сейчас в Турции, участвует в туристической конференции. Так что рядом с Лорак явно кто-то другой. Притом что дочка артистки, 10-летняя София учится в школе, до каникул еще далеко.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!