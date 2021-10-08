Контент 18+: Лорак изящно согнула ножку и сверкнула «ложбинкой греха»

Отдыхая в Дубае, певица балует своих поклонников секси-кадрами.

Ани Лорак улетела отдыхать в Дубай, расположившись в шикарном пятизвездочном отеле с видом на колесо обозрения «Глаз Дубая» и остров Пальма Джумейра. Проживание в этой гостинице начинается с 60 тысяч рублей в сутки.

Звезда много времени проводит у панорамного бассейна на крыше, откуда балует публику пикантными секси-кадрами. На одном из них Ани Лорак предстает в одном лифе и белой рубашке, эротично наклонившись вперед. Эта поза эффектно продемонстрировала зону декольте артистки, которую французы романтично называют «ложбинкой греха».

Ани Лорак кокетливо прикрыла часть бюста согнутой ножкой, но все равно самую аппетитную его часть подписчики певицы разглядели.

«Как цветочек», «Вау!», «Шикарная!», «Ух, какая! Слов нет», «Роскошная грудь!», «Секси нереальная», — восхитились фолловеры кадром.

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